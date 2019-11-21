В каком именно месяце это произойдет, не уточняется.

Запуск "Северного потока-2" отложили до середины 2020 года. В каком именно месяце начнутся поставки газа по газопроводу, не уточняется. Об этом пишут РИА Новости.

Проект "Северный поток-2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Газопровод проведут по дну Балтийского моря от побережья России до Германии. Кроме того, он пройдет через территориальные воды Финляндии, Швеции и Дании.

Ранее Украина пообещала найти способ заблокировать "Северный поток-2".

Видео: YouTube / NZZ Neue Zürcher Zeitung