Запуск "Северного потока-2" отложили до середины 2020 года. В каком именно месяце начнутся поставки газа по газопроводу, не уточняется. Об этом пишут РИА Новости.
Проект "Северный поток-2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Газопровод проведут по дну Балтийского моря от побережья России до Германии. Кроме того, он пройдет через территориальные воды Финляндии, Швеции и Дании.
Ранее Украина пообещала найти способ заблокировать "Северный поток-2".
Видео: YouTube / NZZ Neue Zürcher Zeitung
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