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В Дагестане ликвидировали боевика, планировавшего теракт

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Рядом с погибшим нашли оружие, боеприпасы и самодельную бомбу.

В Дагестане ликвидировали боевика, планировавшего теракт. Об этом журналистам ТАСС сообщили представители информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК). Силовики уточнили, что подозреваемый ликвидирован в рамках контртеррористической операции, которая состоялась в Махачкале.

11 марта, в ходе проведения контртеррористической операции по пресечению подготовки совершения террористического акта в Дагестане, оказавший вооруженное сопротивление бандит нейтрализован.

сообщение НАК России

Эксперты заявили, что на месте перестрелки надзорное ведомство обнаружило автомат, а также большое количество боеприпасов к нему. Рядом находилось готовое к использованию самодельное взрывное устройство. В НАК уточнили, что речь идет о приспособлении, напоминающем "пояс смертника". 

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Видео: Telegram / ОПЕР Слил

Теги: дагестан, контртеррористическая операция, махачкала, нак, фсб
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Терроризм, Новости России,

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