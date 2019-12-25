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В одном из районов Махачкалы ввели режим контртеррористической операции
Сегодня, 10:56
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lesjasap

В одном из районов Махачкалы ввели режим контртеррористической операции

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СМИ: группа вооруженных людей оказала сопротивление силовикам.

В Советском районе Махачкалы ввели режим контртеррористической операции. Об этом журналистам ТАСС сообщили представители оперативного штаба по региону. По информации от собеседника информационного агентства, неизвестные оказали вооруженное сопротивление правоохранительным органам, когда силовики начали проверять данные о подготовке террористического преступления.

11 марта в 10:15 начальником управления ФСБ России по Республике Дагестан принято решение о введении правового режима КТО в административных границах Советского района Махачкалы.

источник ТАСС

Дело полковника ФСБ Черкалина поступило в военный суд для рассмотрения по существу.

Фото: Piter.tv

Теги: контртеррористическая операция, махачкала, регионы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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