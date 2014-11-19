МВД Дагестана озвучило причину убийства экс-главы поселка Новокупи

Местные жители собрались у отделения в связи с происшествием вследствие "конфликтной ситуации между двумя односельчанами из-за спорного земельного участка, закончившейся трагедией".

МВД Дагестана сообщило, что более 300 жителей села Новокули собрались у отдела полиции в Махачкале. Об этом сказано в Instagram МВД.

В публикации сказано, что на улице Абдуллы Алиева в Махачкале пришли неравнодушные граждане. Сотрудники полиции следят за общественным порядком. Они стараются не допустить эскалации конфликта. Всегда рядом с МВД Дагестана насчитывается 130 сотрудников в полицейской форме. Также на место выехало руководство МВД Дагестана.

Напомним, что в пресс-службе республиканского управления Росгвардии сообщили, что на место выехал глава управления, генерал-майор полиции Магомед Баачилов.

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