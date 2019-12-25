В ДТП пострадал пятилетний ребенок на КАД

Девочка получила небольшие травмы.

Во вторник, 4 мая, на внутреннем кольце КАД произошло массовое ДТП, в котором пострадал пятилетний ребенок. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

По предварительным данным, после съезда на Дачный проспект произошло столкновение трех машин. После чего одна из них загорелась. Девочка получила небольшие травмы.

На данный момент выясняются все обстоятельства случившегося.

Недавно мы писали, что в период с 2 по 6 мая перекроют две полосы движения на участке внутреннего кольца КАД между развязками с Рябовским и Колтушским шоссе. На первой и второй полосах будет действовать ограничение скоростного режима до 50 километров в час. Также с 3 по 12 мая на участке Кольцевой автодороги (КАД) перекроют две полосы между развязками с Западным скоростным диаметром (ЗСД) и Таллинским шоссе. В указанный период дорожники будут устранять колейность, также будет снижен скоростной режим на полосах.

Ранее Piter.tv писал, что двое мужчин пострадали из-за агрессивного водителя в Гатчине. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Фото: Piter.tv

