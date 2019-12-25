С 2 мая на КАД перекроют две полосы движения между развязками с Рябовским и Колтушским шоссе

Транспорт не сможет проехать по третьей и четвертой полосам.

В период с 2 по 6 мая перекроют две полосы движения на участке внутреннего кольца КАД между развязками с Рябовским и Колтушским шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Из-за работ по ликвидации колейности покрытия проезжей части автомобильный транспорт не сможет проехать по третьей и четвертой полосам. На первой и второй полосах будет действовать ограничение скоростного режима до 50 километров в час.

В сообщении отмечается, что дорожные специалисты будут работать в круглосуточном режиме, также на дороге установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры и смонтируют световую сигнализацию.

Ранее Piter.tv писал, что в ДТП на Краснопутиловской перевернулся автомобиль с беременной женщиной.

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