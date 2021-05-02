В ДТП на Краснопутиловской перевернулся автомобиль с беременной женщиной

Авария попала на камеры наблюдения.

Появились подробности аварии на Краснопутиловской улице в Петербурге. На ДТП обратили внимание очевидцы днем в воскресенье, 2 мая.

Очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" рассказали о том, что участниками инцидента стало 4 автомобиля, один из которых перевернулся набок. В этом автомобиле находилась беременная женщина, рассказал в комментариях к публикации один из водителей-очевидцев аварии.

Момент аварии попал на камеру наблюдения, запись с которой оказалась в распоряжении нашей редакции. На видео можно обратить внимание, как при развороте легковой автомобиль "Хендай" оказался на пути у внедорожника "Митцубиси", который на полной скорости врезался в переднюю часть машины. В больницу отправился водитель легковушки, а сам внедорожник успел "зацепить" еще несколько автомобилей после своего столкновения.

Видео: Piter.tv