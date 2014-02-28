Момент ДТП на Краснопутиловской попал на видео

На месте происшествия появился автомобиль скорой помощи, рассказывают очевидцы.

У дома №121 по Краснопутиловской улице в Петербурге столкнулись два автомобиля. На аварию, которая произошла 2 мая, обратили внимание очевидцы из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте".

Подробности не сообщаются, но на фото можно заметить, как на месте происшествия появился автомобиль скорой помощи.

Момент аварии попал на камеру наблюдения, запись с которой оказалась в распоряжении нашей редакции. На видео можно обратить внимание, как при развороте легковой автомобиль "Хендай" оказался на пути у внедорожника "Митцубиси", который на полной скорости врезался в переднюю часть машины. В больницу отправился водитель легковушки, а сам внедорожник успел "зацепить" еще несколько автомобилей после своего столкновения.

По факту происшествия проводится проверка.

Ранее мы сообщали о том, что в ДТП в Кировском районе Ленобласти погиб один человек и пострадали трое.

Видео: Piter.tv