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В ДТП в Кировском районе Ленобласти погиб один человек и пострадали трое
Сегодня, 21:40
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В ДТП в Кировском районе Ленобласти погиб один человек и пострадали трое

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По факту происшествия проводится проверка.

Днем в субботу, 1 мая, в Кировском районе Ленобласти столкнулись автомобиль "Renault Fluence" и фургон Volkswagen. Как сообщили в пресс-службе Главка по городу и области, авария произошла на 3 километре и 60 метров при подъезде к станции "Жихарево".

По предварительной информации, за рулем "Рено" находился мужчина 1981 года рождения. Управляя своим автомобилем и двигаясь по второстепенной дороге, водитель не предоставил преимущество в движении фургону. В результате столкновения водитель французского автомобиля скончался на месте аварии. В состоянии различной степени тяжести пострадали и госпитализированы три человека – женщина 1987 года рождения и двое детей, 2010  и 2017 гг. рождения. По факту происшествия проводится проверка.

Ранее мы сообщали о том, что в ночь с 30 апреля на 1 мая в Пушкинском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легковушки и фуры. Авария произошла на 31-ом километре Киевского шоссе. 

Фото: Piter.tv

Теги: авария, дтп, ленобласть
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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