На Киевском шоссе в сторону Гатчины перекрыта дорога из-за перевёрнутой фуры

Как отмечают автомобилисты, на трассе образовалась пробка, которая начинается от заправки “Shell” на Пулковских высотах.

В ночь с 30 апреля на 1 мая в Пушкинском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легковушки и фуры. Авария произошла на 31-ом километре Киевского шоссе. Об этом сообщили очевидцы происшествия в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети ВКонтакте.

Очевидцы поделились фотографиями с места аварии. На которых видно, что при столкновении фура перевернулась на бок, а у иномарки повреждена правая часть капота.

Как отмечают автомобилисты, на трассе образовалась пробка, которая начинается от заправки "Shell" на Пулковских высотах.

Ранее мы писали, что каршеринг снёс светофор в центре Петербурга.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб