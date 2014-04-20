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На Киевском шоссе в сторону Гатчины перекрыта дорога из-за перевёрнутой фуры
Сегодня, 12:16
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kraratau27

На Киевском шоссе в сторону Гатчины перекрыта дорога из-за перевёрнутой фуры

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Как отмечают автомобилисты, на трассе образовалась пробка, которая начинается от заправки “Shell” на Пулковских высотах. 

В ночь с 30 апреля на 1 мая в Пушкинском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легковушки и фуры. Авария произошла на 31-ом километре Киевского шоссе. Об этом сообщили очевидцы происшествия в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети ВКонтакте. 

Очевидцы поделились фотографиями с места аварии. На которых видно, что при столкновении фура перевернулась на бок, а у иномарки повреждена правая часть капота. 

Как отмечают автомобилисты, на трассе образовалась пробка, которая начинается от заправки "Shell" на Пулковских высотах. 

Ранее мы писали, что каршеринг снёс светофор в центре Петербурга. 

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: дтп, киевское шоссе
Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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