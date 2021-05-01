Каршеринг снёс светофор в центре Петербурга: видео

Информации о пострадавших в результате ДТП нет.

В Центральном районе Петербурга на перекрёстке Садовой и Ломоносова улиц каршеринговая иномарка "Делимобиль" снесла светофор. Об этом днём 1 мая Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

На записи с видеокамер можно увидеть, как водитель каршеринга держал путь по Садовой улице. Однако ближе к перекрёстку потерял управление и врезался впереди стоящий светофор.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют детали аварии. Информации о пострадавших в результате ДТП нет.

Ранее мы писали, что в Петербурге появится "Народный каршеринг".

Видео: Piter.tv