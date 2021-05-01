  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:38
39
kraratau27 Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Каршеринг снёс светофор в центре Петербурга: видео

0 0

Информации о пострадавших в результате ДТП нет. 

В Центральном районе Петербурга на перекрёстке Садовой и Ломоносова улиц каршеринговая иномарка "Делимобиль" снесла светофор. Об этом днём 1 мая Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах. 

На записи с видеокамер можно увидеть, как водитель каршеринга держал путь по Садовой улице. Однако ближе к перекрёстку потерял управление и врезался впереди стоящий светофор. 

На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют детали аварии. Информации о пострадавших в результате ДТП нет. 

Ранее мы писали, что в Петербурге появится "Народный каршеринг"

Видео: Piter.tv 

 

Теги: дтп, каршеринг
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии