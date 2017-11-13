В Петербурге появится "Народный каршеринг"

Петербург по примеру Москвы решил запустить программу "Народный каршеринг" в рамках нового проекта "Рули", передает пресс-служба комитета по транспорту.
Горожане смогут зарабатывать на сдаче своего авто в аренду друзьям и знакомым. Для теста планируют зарегистрировать 100 участников. Горожане должны пройти регистрацию в мобильном приложении "Рули", а затем выставить объявление с условиями аренды. В настройках можно выбрать контакты телефонов, которые автоматически получат уведомления. По ним друзья автовладельца смогут оставить заявку на регистрацию в сервисе в качестве арендаторов.
Первые сто пользователей сервиса получат ОСАГО без ограничения числа водителей. Отмечается, что ущерб по ОСАГО компенсируют лишь в том случае, когда виноват второй участник аварии.
Ранее мы писали, что мосты Петербурга не будут разводить в ночь на 2 и 10 мая.
Фото: Piter.TV
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