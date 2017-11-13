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Мосты Петербурга не будут разводить в ночь на 2 и 10 мая
Сегодня, 16:14
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nadezhda_sib

Мосты Петербурга не будут разводить в ночь на 2 и 10 мая

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Сезон навигации стартовал в городе 10 апреля.

В Петербурге не будут разводить мосты в ночь с 1 на 2 мая и 9 на 10 мая. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГБУ "Мостотрест".

Согласно постановлению правительства города №1480, в нерабочие праздничные дни разводка мостов не осуществляется. 

Ранее Piter.TV подробно рассказал о том, что делать, если развели мост, а вы не успели попасть домой. 

Сегодня также мы рассказали о том, что завершился ремонт Литейного моста. Планировалось, что работы будут идти до 7 мая, но их удалось выполнить к 30 апреля. Также вновь для автомобилей открыли 2-й Садовый мост. 

Фото: Piter.TV

Теги: праздники, развод мостов
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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Фокин Сергей
Сегодня 17:41

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