Ремонт Литейного моста завершился на неделю раньше установленного срока

Разметка появится с 4 по 7 мая.

На Литейном мосту завершились дорожные работы на неделю раньше срока. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГБУ "Мостотрест".

Планировалось, что асфальт заменят к 7 мая, но обновленное покрытие готово уже к 30 апреля. Подрядчик — АО "ПО"Возрождение". Сократить сроки удалось за счет круглосуточной работы. Это удалось сделать, так как мост не разводился.

На мосту меняли асфальтобетонное покрытие проезжей части, ремонтировали закрытый деформационный шов, провели локальный ремонт ортотропной плиты разводного пролета и железобетонной плиты стационарных пролетов, а также технологических люков на проезжей части.

Также раньше установленного срока заменили асфальт на 2-м Садовой мосту. Вместо пяти дней потребовалось четыре. Дорожная разметка на объектах появится с 4 по 7 мая.

Ранее Piter.TV представил график разводки мостов в этом году. Что делать, если в Петербурге развели мосты и вы не успели попасть домой — ответ в нашем материале.

Фото: пресс-служба СПб ГБУ "Мостотрест"