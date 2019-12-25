Двое мужчин пострадали из-за агрессивного водителя в Гатчине

Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Водитель иномарки набросился на двух мужчин в ходе дорожного конфликта в Гатчине. Подозреваемого уже задержали, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Ночью 4 мая в полицию поступило две телефонограммы из медучреждений. Пострадавшие 41 и 44 лет самостоятельно обратились за помощью медиков. У старшего были резаные раны, а младший получил огнестрельное ранение.

Полиция установила, что водитель "Хендэ" выстрелил в мужчину у дома №1 по улице Чкалова, а затем ударил второго. Хулигана задержали и возбудили в отношении него уголовное дело.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что латиноамериканец пытался проникнуть в ЕС из Ленобласти.

Фото: Piter.TV