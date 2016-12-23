Латиноамериканец пытался проникнуть в ЕС из Ленобласти

Нелегальный мигрант планировал тайно пересечь границу с Эстонией.

Пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Петербургу и области рапортовала о задержании двоих иммигрантов из Латинской Америки в Кингисеппском районе Ленобласти. 4 мая автомобиль с иностранными гражданами был остановлен для досмотра в пограничной зоне. Один из пассажиров, длительное время проживающий в России, вез своего земляка к границе Эстонии, которую тот надеялся пересечь для того, чтобы попасть в Евросоюз. Ранее аналогичные нелегальные попытки попасть в Европу задержанный предпринимал в различных странах СНГ.

При осмотре в машине также были найдены различные препараты лекарственного назначения, свободная торговля которыми запрещена. Для определения правового решения по факту оборота данных препаратов все они были отправлены на экспертизу.

За желающим обнаружить "окно в Европу" латиноамериканцем также числится неоднократное нарушение правил дорожного движения. Он был привлечен к административной ответственности за нарушение пограничного режима иностранным гражданином и приговорен к штрафу и выдворению за пределы Российской Федерации.

В отношении водителя машины был выписан штраф.

Страны Европы ввели жесткие ограничения на въезд из-за границы в связи с эпидемией коронавируса. В частности, был усилен контроль на пропускных пограничных пунктах.