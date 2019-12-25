Локдаун в стране продлится до 28 марта.

Финляндия введет жесткие ограничения с 8 марта. Об этом на пресс-конференции сообщила премьер-министр страны Санна Марин. Чиновница отметила ухудшение эпидемиологической обстановки в регионе. Новый локдаун продлится до 28 марта.

В Финляндии с 8 марта будет введен локдаун, который завершится 28 марта Санна Марин, глава правительства Финляндии

На дистанционное обучение будут переведены все учащиеся средних и старших классов. Дополнительные занятия для детей отменяются. Также в течение периода локдауна закрываются рестораны. Однако эта мера не коснется регионов со "спокойной ситуацией". В регионах, где фиксируется наибольшая угроза населению, будет не рекомендовано собираться группами более шести человек. Кабмин готов вместе с президентом Финляндии объявить ЧП по стране.

Движение через два КПП на границе с Финляндией будет ограничено с 19 февраля.

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