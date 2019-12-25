Петербурженке дали персональное разрешение на въезд в Финляндию из-за семейных обстоятельств

Женщина разрывалась между больной матерью в Северной столице и дочерью-школьницей в Финляндии.

Для россиян по-прежнему остаются закрытыми границы Финляндии. Въехать на территорию соседней страны может лишь ограниченный круг людей. В этот круг попала жительница Петербурга Ольга, гражданка Эстонии, имеющая вид на жительство в России. Она обратилась к уполномоченному по правам человека Александру Шишлову, потребовав впустить ее на территорию Финляндии. Об этом сообщается на сайте петербургского омбудсмена.

Женщина рассказала, что в Петербурге у нее проживает мать-инвалид, за которой нужно ухаживать. В то же время в Финляндии находится несовершеннолетняя дочь. Ольга – единственный представитель девочки, поэтому ей нужно ездить в Финляндию по самым разным причинам.

Уполномоченный по правам человека Александр Шишлов обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой и помог получить женщине разрешение на многократное пересечение российской границы. На данный момент омбудсмен ходатайствует еще о семи семьях иностранных граждан, которые попали в похожую ситуацию.

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