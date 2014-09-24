Стоимость весенних туров в Петербург сократилась на четверть

По словам туроператоров, настолько выгодными цены в текущем межсезонье еще не были.

Весенние туры в Петербург подешевели на 25%, по сравнению с 2019 годом. Настолько выгодными цены в текущем межсезонье еще не были. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров.

По информации Coral Travel, сейчас 4-звездочный отель в Северной столице можно забронировать от 1000 рублей на человека. За пять звезд в среднем берут от 3500 рублей на человека. Скидки в мини-отелях достигают 40%.

Кроме заметного снижения цен на гостиницы и отели, также наблюдается отсутствие очередей во многие музеи и театры города. Наряду с классическими музеями туристы могут посетить креативные пространства, например, "Севкабель" или "Новую Голландию", где работают катки.

Ранее мы писали, что в Северной столице может появиться ресторанный гид "Мишлен".

Фото: pixabay.com