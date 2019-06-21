Движение через два КПП на границе с Финляндией будет ограничено с 19 февраля

Введенные ограничения буду действовать только для пассажиров.

В четверг, 18 декабря, на странице Генерального консульства Финляндии в Петербурге в соцсети появилось сообщение об ограничениях на пропускных пунктах "Ваалимаа" и "Нуйямаа".

С завтрашнего дня, 19 февраля, КПП будут закрыты для пассажиров с 21:30 до 07:00. Ограничения коснутся лишь пассажиров и не затронут грузоперевозки. Отмечается, что принятое решение обусловлено пандемией коронавируса.

Ранее мы писали, что петербурженке дали персональное разрешение на въезд в Финляндию из-за семейных обстоятельств.

Фото: Piter.TV