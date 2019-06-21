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Движение через два КПП на границе с Финляндией будет ограничено с 19 февраля
Сегодня, 22:08
139
smirenny

Движение через два КПП на границе с Финляндией будет ограничено с 19 февраля

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Введенные ограничения буду действовать только для пассажиров.

В четверг, 18 декабря, на странице Генерального консульства Финляндии в Петербурге в соцсети появилось сообщение об ограничениях на пропускных пунктах "Ваалимаа" и "Нуйямаа".

С завтрашнего дня, 19 февраля, КПП будут закрыты для пассажиров с 21:30 до 07:00. Ограничения коснутся лишь пассажиров и не затронут грузоперевозки. Отмечается, что принятое решение обусловлено пандемией коронавируса. 

Ранее мы писали, что петербурженке дали персональное разрешение на въезд в Финляндию из-за семейных обстоятельств. 

Фото: Piter.TV

Теги: граница с финляндией, кпп на границе с финляндией
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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