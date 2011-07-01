На КАД перекроют две полосы между развязками с ЗСД и Таллинским шоссе

Ограничения движения будут действовать 10 дней.

На участке Кольцевой автодороги (КАД) перекроют две полосы между развязками с Западным скоростным диаметром (ЗСД) и Таллинским шоссе. Об этом 3 мая рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад". Ограничения движения будут действовать 10 дней – с 3 мая по 12 мая. В указанный период дорожники будут устранять колейность.

Уточняется, что на участке внутреннего кольца КАД будут перекрыты третья и четвертая полосы движения, а по другим двум полосам ограничат скоростной режим до 50 км/ч.

Другие новости ограничений – в период с 2 по 6 мая перекрыты две полосы движения на участке внутреннего кольца КАД между развязками с Рябовским и Колтушским шоссе.

Фото: предоставлено ФКУ Упрдор "Северо-Запад"