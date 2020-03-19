В ДНР заявили, что сбили беспилотник силовиков Украины

"Мантия-АРП" засекла дрон на подлете к территории ДНР.

В ДНР заявили, что сбили беспилотник силовиков. По данным представителей народной милиции, аппарат корректировал ведение минометного огня. Об этом сообщили "РИА Новости".

По данным от представителей закона, украинские военные пытались использовать БПЛА для разведки территории. Однако вооруженные подразделения ПВО и расчеты РЭБ смогли ликвидировать угрозу. Беспилотник вовремя обнаружили благодаря единой системе комплексной защиты "Мантия-АРП".

Напомним, что полеты дронов запрещены вдоль всей линии соприкосновения на Донбассе. Исключением являются устройства, запущенные специальной мониторинговой миссией ОБСЕ. Данные договоренности действуют в рамках минских соглашений.

ДНР закрывает границу с Украиной.

Видео: YouTube/Радіо Свобода Україна