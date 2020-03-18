Местные жители и военные не пострадали.

В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки. Об этом "РИА Новостям" рассказали в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В СЦКК пояснили, что за 17 марта на Донбассе зафиксирован один обстрел украинскими силовиками. Военные вели огонь из минометов калибром 82 миллиметра. Целью для ВСУ стал подконтрольный ЛНР населенный пункт Донецкий. В результате обстрела повреждено три жилых дома и хозпостройки.

По данным специалистов ЛНР, 16 марта ВСУ дважды нарушали режим тишины.

Ранее в ДНР сообщили о ночном обстреле Горловки.

Видео: YouTube/Радіо Свобода Україна