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В ДНР задержали мужчину по подозрению в призывах к экстремизму

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Российские силовики пресекли незаконную деятельность в интернете.

Спецслужбы ДНР задержали местного жителя из административного центра за призывы к экстремизму. Соответствующими данными с журналистами поделились представители пресс-службы регионального управления российских силовых структур по Донецкой народной республики. В профильном ведомстве из нового российского региона добавили, что подозреваемый мужчина ранее неоднократно публиковал в интернете комментарии с публичными призывами к насильственным действиям над группой лиц, выделенных по признаку национальности. Теперь он является фигурантом расследования по части 2 статьи 280 УК РФ.

В результате совместных мероприятий УФСБ России по Донецкой Народной Республике и МВД по ДНР пресечена противоправная деятельность жителя Донецка, подозреваемого в публичных призывах к экстремистской деятельности.

пресс-служба УФСБ РФ по ДНР

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Фото и видео: УФСБ РФ по ДНР

Теги: днр, новые регионы, фсб, экстремизм
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России, Происшествия, Терроризм,

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