В ДНР прокомментировали признание "народного мэра" в шпионаже

Депутат Народного совета ДНР прокомментировал признание Матюхи. Владислав Бердичевский назвал его "шутом гороховым", у которого не было доступа к государственный тайнам. Об этом спикер сообщил в своем аккаунте на Facebook.
Он добавил, что вред свелся к краже и продаже муки, которая должна была пойти в качестве гуманитарной помощи. Это происходило до того момента, "пока ему не дали по лапам"
Какая страна - такие и разведчики
резюмировал политик
Бердичевский напомнил, что на самом деле Матюха пробыл на должности мэра "три дня".
Ранее Piter.tv писал о том, что Сноуден рассказал, как оказался в ловушке в России.
Фото: Facebook/Vladialav Berdychevskyi
Видео: YouTube/ТСН, Министерство информации ДНР
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