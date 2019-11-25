В ДНР прокомментировали признание "народного мэра" в шпионаже

Матюху назвали" шутом гороховым".

Депутат Народного совета ДНР прокомментировал признание Матюхи. Владислав Бердичевский назвал его "шутом гороховым", у которого не было доступа к государственный тайнам. Об этом спикер сообщил в своем аккаунте на Facebook.

Он добавил, что вред свелся к краже и продаже муки, которая должна была пойти в качестве гуманитарной помощи. Это происходило до того момента, "пока ему не дали по лапам"

Какая страна - такие и разведчики резюмировал политик

Бердичевский напомнил, что на самом деле Матюха пробыл на должности мэра "три дня".

Ранее Piter.tv писал о том, что Сноуден рассказал, как оказался в ловушке в России.

Фото: Facebook/Vladialav Berdychevskyi

Видео: YouTube/ТСН, Министерство информации ДНР