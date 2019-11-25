Эдуард Матюха признался в том, что все это время отправлял информацию в Минобороны Украины.

Бывший "народный мэр" Горловки оказался украинским шпионом. Эдуард Матюха получил должность в ДНР еще в мае 2014 года. Накануне в эфире телеканала "ТСН" он признался, что на самом деле представлял интересы Минобороны Украины.

Мужчина служил на благо подведомственного Главного управления разведки. Матюха добавил, что спецслужбам удалось вывезти его с территории ДНР. Последние 5 лет он "провел в оккупации, где занимался провокациями" и разжигал конфликты между ополченцами. Чиновники добавили, что благодаря Матюхе получили много полезных сведений для Киева.

Напомним, что в роли "народного мэра" Эдуард пробыл всего месяц. После этого мужчину направили на пост первого секретаря горловского комитета "Компартии ДНР".

Ранее Piter.tv писал о том, что законопроект о статусе Донбасса разработают по итогам встречи в "нормандском формате".

Видео: YouTube/ТСН