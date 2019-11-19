На Украине готовятся вносить изменения в законодательство ради ДНР и ЛНР.

Законопроект о статусе Донбасса разработают по итогам встречи в "нормандском формате". Об этом сообщил руководитель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

Политик добавил, что местный парламент готов работать в усиленном и ускоренном режиме. У народных депутатов будет только 11 дней, чтобы успеть утвердить необходимые изменения.

Напомним, что встреча лидеров России, Украины, Франции и Германии ожидается 9 декабря в Париже. А последнее заседание Рады в 2019 году состоится 20 декабря.

Ранее Piter.tv писал о том, что Кремль назвал краеугольным закон об особом статусе Донбасса.

Видео: YouTube/RadaTVchannel