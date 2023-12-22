Призывники не будут проходить службу в Донбассе и Новороссии или участвовать в СВО

Владимир Цимлянский раскрыл подробности весеннего призыва военнослужащих.

Новобранцы предстоящей весенней призывной кампании не будут направляться для участия в специальной военной операции, либо в пункты дислокации в Луганской и Донецкой народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях. Соответствующее заявление на брифинге с журналистами в министерстве по обороне страны сделал заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Владимир Цимлянский.

Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей вооруженных сил и других воинских формирований на территории Российской Федерации. Владимир Цимлянский, замглавы Минобороны РФ

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Фото и видео: Минобороны России