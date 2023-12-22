Александр Савчук рассказал о работе "Центра" на СВО.

Российские боевые подразделения "Центральной" группировки Вооруженных сил страны за последние сутки проведения специальной военной операции продолжают выполнять задачи командования. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 29 марта сделал местный руководитель пресс-службы "Центра" Александр Савчук. Военнослужащий объяснил, что авиация и артиллерия совершили огневое поражение по 300 выявленным целям противника. В частности, речь идет о 36 опорных пунктах, 80 боевым позициям полевой артиллерии ВСУ. Противник лишился до сотни человек личного состава убитыми и ранеными, трех танков, включа "Абрамс" американского производства, двух машин пехоты, девять единиц автомобильной техники, двух пунктов управления беспилотниками.

В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены две гаубицы М777 и две Д-30. Александр Савчук, пресс-секретарь "Центра"

Группировка войск "Днепр" сутки обороняла два направления без потерь.

Фото и видео: Минобороны России