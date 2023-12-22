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"Центр" совершил удары по 300 целям ВСУ на СВО

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Александр Савчук рассказал о работе "Центра" на СВО.

Российские боевые подразделения "Центральной" группировки Вооруженных сил страны за последние сутки проведения специальной военной операции продолжают выполнять задачи командования. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 29 марта сделал местный руководитель пресс-службы "Центра" Александр Савчук. Военнослужащий объяснил, что авиация и артиллерия совершили  огневое поражение по 300 выявленным целям противника. В частности, речь идет о 36 опорных пунктах, 80 боевым позициям полевой артиллерии ВСУ. Противник лишился до сотни человек личного состава убитыми и ранеными, трех танков, включа "Абрамс" американского производства, двух машин пехоты, девять единиц автомобильной техники, двух пунктов управления беспилотниками.

В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены две гаубицы М777 и две Д-30.

Александр Савчук, пресс-секретарь "Центра"

Группировка войск "Днепр" сутки обороняла два направления без потерь.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: александр савчук, всу, минобороны, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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