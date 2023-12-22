Группировка войск "Днепр" сутки обороняла два направления без потерь

Роман Кодрян рассказал о работе "Днепра" на СВО.

Российские военнослужащие в течение последних суток в ходе специальной военной операции прожолжают выполнять боевые задачи командования. Соответствующей информацией во время выступления на регулярном брифинге с журналистами от 29 марта поделился руководитель пресс-службы "Днепра" Роман Кодрян. Офицер подчеркнул, что на приморском направлении соединения проводили оборонительные действия в назначенной зоне ответственности, а также дополнительно наносили огневое поражение по позициям противника. Известно, что на Криворожском направлении военнослужащие также вели оборонительные действия.

Противник предпринимал попытки атаковать позиции соединений ударными БпЛА. Успешно отражены два удара, потерь личного состава и техники не допущено. Роман Кодрян, пресс-секретарь "Днепра"

Общие потери противника на указанных территориях составили до 40 человек живой силы, три боевые бронированные машины, четыре единицы автомобильной техники и три орудия полевой артиллерии.

МО заявило, что Су-34 ударили бомбами с УМПК по опорнику ВСУ на южнодонецком направлении.

Фото и видео: Минобороны России