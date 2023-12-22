МО заявило, что Су-34 ударили бомбами с УМПК по опорнику ВСУ на южнодонецком направлении

Военнослужащие рассказали о выполнении боевой задачи на СВО.

Экипажи российских самолетов-бомбардировщиков Су-34 при помощи авиационных бомб с универсальными модулями планирования и коррекции ФАБ-500 соверщили удар по опорному пункту и живой силе Вооруженных сил Украины на южнодонецком направлении в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне. Эксперты уточнили, что от разведывательного подразделения пилоты истребителей получили подтверждение об успешности атаки, затем летчики вернулись на аэродром базирования.

Бомбардировка была выполнена фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволило нанести точные удары, не входя в зону поражения ПВО противника. пресс-служба Минобороны РФ

"Техник авиационного вооружения с позывным "Муса" отметил, что УМПК поставляются военнослужащим в специальных ящиках. Далее это оружие доставляется под борт самолета при помощи тележек, а затем - подвешивается.

Группировка "Восток" сообщила о срыве усиления передовых позиций ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России