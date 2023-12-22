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Группировка "Восток" сообщила о срыве усиления передовых позиций ВСУ

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Александр Гордеев рассказал о работе "Востока" на СВО.

Военнослужащие из российской "Восточной" группировки сил сорвали попытку усиления передовых позиций Вооруженных сил Украины на Южнодонецком направлении в зоне проведения специальной военной операции. Такое заявление журналистам сделал во время регулярного брифинга от 29 марта руководитель пресс-службы "Востока" Александр Гордеев. Офицер пояснил, что дополнительно бойцы поразили опорные пункты и места скопления силы противника. Ликвидировано свыше 140 человек живой силы ВСУ, семь единиц автомобильной техники и четвре дрона самолетного типа.

В ходе активных действий подразделения группировки улучшили положение по переднему краю, сорвали усиление передовых позиций формированиями 72-й механизированной бригады в районе Водяного.

Александр Гордеев, пресс-секретарь "Востока"

Бомбардировочная авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы уничтожили опорные пункты и места скопления личного состава и техники 1-й бригады украинского президента Владимира Зеленского, 58-й мотопехотной бригады, 128-й бригады территориальной обороны ВСУ и подразделений Национальной гвардии, находившихся в районах населенных унктов Великая Новоселка, Урожайное и Старомайорское.

МО России сообщило об уничтожении расчетами АГС-17 пехоты ВСУ на купянском направлении.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: александр гордеев, всу, минобороны, сво, южнодонецкое направление
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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