Александр Гордеев рассказал о работе "Востока" на СВО.

Военнослужащие из российской "Восточной" группировки сил сорвали попытку усиления передовых позиций Вооруженных сил Украины на Южнодонецком направлении в зоне проведения специальной военной операции. Такое заявление журналистам сделал во время регулярного брифинга от 29 марта руководитель пресс-службы "Востока" Александр Гордеев. Офицер пояснил, что дополнительно бойцы поразили опорные пункты и места скопления силы противника. Ликвидировано свыше 140 человек живой силы ВСУ, семь единиц автомобильной техники и четвре дрона самолетного типа.

В ходе активных действий подразделения группировки улучшили положение по переднему краю, сорвали усиление передовых позиций формированиями 72-й механизированной бригады в районе Водяного. Александр Гордеев, пресс-секретарь "Востока"

Бомбардировочная авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы уничтожили опорные пункты и места скопления личного состава и техники 1-й бригады украинского президента Владимира Зеленского, 58-й мотопехотной бригады, 128-й бригады территориальной обороны ВСУ и подразделений Национальной гвардии, находившихся в районах населенных унктов Великая Новоселка, Урожайное и Старомайорское.

МО России сообщило об уничтожении расчетами АГС-17 пехоты ВСУ на купянском направлении.

Фото и видео: Минобороны России