Артиллерия успешно сработала в зоне СВО.

Российские боевые расчеты автоматических гранатометов АГС-17 от "Западной" группировки сил на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции поразили пехоту армии киевского режима на опорном пункте. В министерстве по обороне отметили, что гранатометчиков корректировали операторы беспилотника. Дрон ранее обнаружил несколько групп ВСУ, которые двигались к огневым позициям.

Расчеты 30-мм автоматических станковых гранатометов АГС-17 "Пламя" группировки войск "Запад" уничтожили живую силу подразделений ВСУ в замаскированных блиндажах. пресс-служба Минобороны России

Старший наводчик с позывным "Рыжий" заметил, что отечественная техника способна работать как в дневное, так и ночное время суток. Когда артиллерия начинает работать по живым целям Вооруженных сил Украины, противник первым делом начинает искать в районе местоположение АГС. Стрельба ведется по ВСУ после того, как будет рассчитано расстояние и азимут.

"Днепр" нанес поражение ВСУ вблизи Работино и Осокоровки.

Фото и видео: Минобороны России