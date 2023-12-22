Роман Кодрян рассказал о работе "Днепра" на СВО.

Российские военнослужащие в течение последних суток в ходе специальной военной операции прожолжают выполнять боевые задачи командования. Соответствующей информацией во время выступления на регулярном брифинге с журналистами от 28 марта поделился руководитель пресс-службы "Днепра" Роман Кодрян. Офицер заметил, что подразделения нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 65 механизированной бригады и 121 бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины, находящихся в районах населенных пунктов Работино и Осокоровка.

ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два миномета. Сбиты 11 беспилотных летательных аппаратов. Роман Кодрян, глава пресс-службы "Днепра"

Украинский пленный уверен, что командование ВСУ не думает о солдатах.

Фото и видео: Минобороны России