Кремль назвал краеугольным закон об особом статусе Донбасса. Дмитрий Песков заявил, что этот момент важен для развития дальнейших отношений между ДНР, ЛНР и Украиной. Об этом специалист заявил во время эфира на телеканале "Россия 1".На данный момент продление статуса еще не согласовано, так как в Киеве отрицают "прямые контакты". Их власти будут избегать.
Как они будут согласовывать, в каком формате? То есть тогда появится больше вопросов
прокомментировал дипломат
По мнению пресс-секретаря администрации президента России, стоит учитывать мнение глав ДНР и ЛНР. Песков добавил, что Москва рассчитывает на то, что на Украине понимают, что будут делать с этим законом. Такого же мнения придерживаются и страны-участники "нормандского формата".
Ранее Piter.tv писал о том, что командир ДНР Цемах рассматривает возможность обращения в международные суды.
Фото: Pixabay.com
Видео: YouTube/
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