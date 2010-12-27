В России не знаю, как вопрос будут решать на Украине.

Кремль назвал краеугольным закон об особом статусе Донбасса. Дмитрий Песков заявил, что этот момент важен для развития дальнейших отношений между ДНР, ЛНР и Украиной. Об этом специалист заявил во время эфира на телеканале "Россия 1".На данный момент продление статуса еще не согласовано, так как в Киеве отрицают "прямые контакты". Их власти будут избегать.

Как они будут согласовывать, в каком формате? То есть тогда появится больше вопросов прокомментировал дипломат

По мнению пресс-секретаря администрации президента России, стоит учитывать мнение глав ДНР и ЛНР. Песков добавил, что Москва рассчитывает на то, что на Украине понимают, что будут делать с этим законом. Такого же мнения придерживаются и страны-участники "нормандского формата".

Ранее Piter.tv писал о том, что командир ДНР Цемах рассматривает возможность обращения в международные суды.

Фото: Pixabay.com

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