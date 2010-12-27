Летом его похитили Службы безопасности Украины.

Бывший командир одного из подразделений ПВО ДНР Владимир Цемах заявил, что считает своё похищение украинскими спецслужбами терроризмом и планирует обратиться в международные суды. Об этом Цемах рассказал в интервью Кириллу Вышинскому.

Сотрудники Службы безопасности Украины похитили Цемаха из его собственной квартиры и вывезли в Киев. Владимира Цемаха освободили осенью в рамках одновременного освобождения задержанных Москвой и Киевом.

Ранее Цемах рассказал , что во время похищения ему вкололи какой-то транквилизатор.

В Кремле прокомментировали призыв Украины выплатить репарации за Донбасс.