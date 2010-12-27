В Кремле прокомментировали призыв Украины выплатить репарации за Донбасс

Песков попросил не забывать, кто начал войну в Донбассе.

В Кремле назвали неудачным заявление украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия, который считает, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации. Об этом сообщило ТАСС.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков попросил не забывать, "кто начал войну в Донбассе, где находится Донбасс".

Песков отметил, что речь идет о внутриукринском конфликте, и Россия только вместе с другими странами всеми возможными силами пытается урегулировать ситуацию.

Ранее Путин прокомментировал ситуацию с разведением сил в Донбассе.

Видео: YouTube/ ТСН, NBC News, BBC News, CBS News