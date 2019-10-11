Путин прокомментировал ситуацию с разведением сил в Донбассе

Политик заявил, что Зеленский не справляется с разводом военных и техники.

Путин заявил, что Зеленский сейчас не может обеспечить развод сил в Донбассе. Об этом сообщили "РИА Новости".

Представители ЛНР и ДНР уже несколько раз давали сигналы о готовности отступать к границам. Однако со стороны Украины ответного жеста не поступило.

Ракету пускали белую, сигнал, с той стороны ничего, никакого ответа нет...Никак президент действующий не может обеспечить развод боевых подразделений и техники. Ну не может с сожалением добавил президент России

Владимир Путин рассказал, что на территорию приехали националистические военные формирования. Они публично заявили о том, что готовы заступить на Донбасс вместо армии, если та уйдет.

Ранее Piter.tv писал о том, что Путин утвердил стратегию развития искусственного интеллекта.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/United Nations, NBC News