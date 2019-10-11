Путин прокомментировал ситуацию с разведением сил в Донбассе

Путин заявил, что Зеленский сейчас не может обеспечить развод сил в Донбассе. Об этом сообщили "РИА Новости".
Представители ЛНР и ДНР уже несколько раз давали сигналы о готовности отступать к границам. Однако со стороны Украины ответного жеста не поступило.
Ракету пускали белую, сигнал, с той стороны ничего, никакого ответа нет...Никак президент действующий не может обеспечить развод боевых подразделений и техники. Ну не может
с сожалением добавил президент России
Владимир Путин рассказал, что на территорию приехали националистические военные формирования. Они публично заявили о том, что готовы заступить на Донбасс вместо армии, если та уйдет.
Ранее Piter.tv писал о том, что Путин утвердил стратегию развития искусственного интеллекта.
Фото: Piter.tv
Видео: YouTube/United Nations, NBC News
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