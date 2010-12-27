Владимир Путин утвердил стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года. Об этом сообщили "РИА Новости". Президент России отметил, что национальная программа создана для ускорения развития ИИ и научных исследований в данной отрасли.
В рамках работы эксперты будут заниматься повышением доступности информации для пользователей, а также вычислительными ресурсами и системой подготовки кадров в этой области.
К 15 декабря кабмин внесет изменения в проект "Цифровой экономики РФ" и утвердит новый проект. Ежегодно чиновники будут отчитываться главе государства о результатах стратегии.Также политики должны внести в федеральный бюджет статью расходов, которая пойдет на выполнение новой стратегии нацпрограммы.
Ранее Piter.tv писал о том, что Путин обсудил с президентом Туркменистана поставки автомобилей Aurus.
Фото: Piter.tv
Видео: YouTube/
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