Программа расписана вплоть до 2030 года.

Владимир Путин утвердил стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года. Об этом сообщили "РИА Новости". Президент России отметил, что национальная программа создана для ускорения развития ИИ и научных исследований в данной отрасли.

В рамках работы эксперты будут заниматься повышением доступности информации для пользователей, а также вычислительными ресурсами и системой подготовки кадров в этой области.

К 15 декабря кабмин внесет изменения в проект "Цифровой экономики РФ" и утвердит новый проект. Ежегодно чиновники будут отчитываться главе государства о результатах стратегии.Также политики должны внести в федеральный бюджет статью расходов, которая пойдет на выполнение новой стратегии нацпрограммы.

Ранее Piter.tv писал о том, что Путин обсудил с президентом Туркменистана поставки автомобилей Aurus.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

