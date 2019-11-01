Политики призывают Россию "заплатить репарации".

Украина отказалась платить за восстановление Донбасса, потому что у Киева нет на это средств. По словам Владислава Криклия, страна не намерена оплачивать восстановление неподконтрольных земель Глава минтранспорта и инфраструктуры страны добавил, что "это априори невозможно". Об этом спикер объявил во время эфира программы "Право на власть". По мнению специалиста, средства на эти нужды следует требовать от России

Пусть сначала возвращает территории страна-агрессор, выплачивает репарации возмущается политик

После этого политики подумают над тем, как вкладывать средства в Донбасс. Местные чиновники рассматривают возможность привлечения инвесторов на данную территорию. Госбюджету же восстановление инфраструктуры в регионе обойдется более чем в 26 миллиардов рублей или 372 миллиона евро. Средства необходимо тратить на транспортную доступность, жилые дома, административные здания.

Ранее Piter.tv писал о том, что МВД Украины подтвердило вывоз добровольцами оружия из Золотого.

Фото: Pixabay.com

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