МВД Украины подтвердило вывоз добровольцами оружия из Золотого

Сейчас там остались только добровольцы без оружия.

Замглавы Нацполиции Украины Вадим Троян заявил, что оружие из села Золотое в Донбассе вывезено. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.

По сведениям от Трояна, с этим заданием справились вооруженные формирования Украины. Добровольцы вместе с полицией избавились от снарядов вблизи линии разграничения в Донбассе. Специалист подчеркнул, что его бойцы были на законном основании обеспечены ручным оружием. Сейчас на территории остались только волонтеры, которые не вооружены.

Напомним, что на Донбассе развод войск трижды откладывался из-за того, что обстрел не прекращался. ДНР и ЛНР не раз пускали сигнальную ракету, говорящую о готовности к отводу, но со стороны Украины ответа не было.

Ранее Piter.tv писал о том, что МИД России ответил на угрозу "Азова" о вводе тысячи бойцов в Донбасс.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/UATV Russian