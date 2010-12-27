МИД России ответил на угрозу "Азова" о вводе тысячи бойцов в Донбасс

Мария Захарова высказалась по поводу слов Билецкого.

Мария Захарова прокомментировала слова лидера "Азова" о том, что он не допустит капитуляции в Донбассе. Андрей Билецкий заявлял, что в случае развода войск готов предоставить бойцов на защиту территории.

По мнению представительницы МИД РФ, подобные слова наглядно демонстрируют кто на самом деле виноват в том, что Минские договоренности не были исполнены. Слова спикера опубликовали в ТАСС.

Теперь весь мир услышал признание истинно виновных о том, кто и как блокировал все это время выполнение Минских договоренностей заявила спикер

Ранее Билецкий угрожал Зеленскому, что введет на Донбасс 10 тысяч военных. Действия президента Украины оппозиционные силы расценивают как слабость и "капитуляцию". Многие сторонники этого движения проводили серию митингов в Киеве. Они выступили против подписания документов.

Напомним, что в России против бойцов "Азова" возбуждены уголовные дела по статьям за похищение человека, истязание и применение запрещенных методов ведения войны.

Ранее Piter.tv писал о том, что полк "Азов" ответил на подозрения американских политиков в терроризме.

Фото: Piter.tv

