Полк "Азов" ответил на подозрения американских политиков в терроризме

Полк "Азов" подчиняется Министерству внутренних дел Украины и Генеральному штабу.

Украинский добровольческий полк "Азов" ответил на предложение США признать организацию террористической. Руководство полка считает, что данное намерение является информационной атакой на Украину. Об этом сообщило РИА Новости.

Полк "Азов" подчиняется Министерству внутренних дел Украины и Генеральному штабу.

Приравнивая "Азов" к террористам, 40 членов палаты представителей США приравняли к террористам все другие украинские подразделения, которые защищали Украину на фронте. "Азов"

В конце прошлой недели США потребовали признать нацбатальон "Азов" террористической организацией.

Видео: YouTUbe/ MILITARY CHANNEL