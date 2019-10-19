В США потребовали признать нацбатальон "Азов" террористической организацией

Парламентарии аргументируют свое требование тем, что сторонники нацбатальона придерживаются ультраправых взглядов.

Члены конгресса США во главе с Максом Роузом обратились в Госдепартамент с требованием внести украинский нацбатальон "Азов" в список иностранных террористических организаций. Письмо направили на имя госсекретаря Майка Помпео.

Парламентарии аргументируют свое требование тем, что сторонники нацбатальона придерживаются ультраправых взглядов. Также Роуз напомнил, что ранее конгресс запретил поставлять оружие бойцам национального батальона.

"Азов" — один из "добровольческих батальонов", которые финансировался из частных средств. Батальон участвовал в военных действиях на юго-востоке Украины.

В 2016 году появились фото беспредела нацистов из "Азова" на марше в Киеве.

Видео: informator.ua

cunytv75