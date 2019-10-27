В "Азове" угрожают Зеленскому введением 10 тысяч бойцов в Донбасс

В обращении, размещенном на YouTube-канале Билецкого, отмечается, что украинские националисты готовятся усилить свое присутствие на позициях в Донбассе. Они намерены препятствовать запланированному разведению военных сил.
Он уточнил, что ветераны останутся в Золотом, для того, чтобы не сдавались позиции Украины, "отвоеванные кровью".
В случае вытеснения позиции националистов с Донбасса, их количество может быть увеличено до десяти тысяч.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский в районе Золотого встретился с участниками одной из организаций, выступающих против договоренностей о разведении сил, необходимых для встречи в нормандском формате.
Ранее мы сообщали о ходе встречи военных и Зеленского на Донбассе. Ее завершение прошло на повышенных тонах.
Видео: YouTube/ Donbass Today, ЗЕ!Президент, AiirSource Military
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