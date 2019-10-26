Зеленский прибыл на позиции националистов в районе разведения сил на Донбассе

Президент Украины хотел поговорить на тему отвода войск.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в поселок Золотое на Донбассе, чтобы поговорить на тему отвода войск. Судя по кадрам, опубликованным в сети, военнослужащие гостеприимно встретили главу государства и предложили ему фронтовой чай.

Однако "серьезный разговор" так и не состоялся. Зеленского разозлил вопрос одного из добровольцев, заданный не в тему. В частности, он спросил президента, планирует ли тот встречаться с участниками акции "Нет капитуляции", выступающими против "формулы Штайнмаера".

Зеленский заявил, что он "не лох". Он пришел, чтобы попросить убрать оружие и увидеть в глазах понимание, а в итоге увидел парня, который решил, что перед ним "какой-то лопух", и можно перевести тему. После этого украинский лидер попрощался с военными и покинул прифронтовую зону.

1 октября состоялась трехсторонняя встреча по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины. Участники переговоров подписали "формулу Штайнмайера", которая закрепляет за Донбассом особый статус. Кроме того, стороны конфликта на Донбассе договорились с 7 октября начать разведение сил в Золотом и Петровском. Однако процесс был остановлен по вине украинской стороны. 6 октября тысячи демонстрантов вышли на улицы и стали протестовать против реализации соглашения.

Ранее украинского эксперта выгнали со скандалом из студии на "России-1".

Видео: Youtube/ Зе!Президент, Telegram/ Останній блок-пост #Ні_Капітуляціїї