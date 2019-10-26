Украинского эксперта выгнали со скандалом из студии на "России-1"

Ведущий программы назвал гостя "убежденным бандеровцем".

Ведущий программы "60 минут" на телеканале "Россия-1" Евгений Попов со скандалом выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана. Фрагмент передачи опубликован на сайте телеканала.

Конфликт произошел во время обсуждения ситуации на Донбассе. Трюхан заявил, что у России и Украины "разные национальные интересы", поэтому он не видит смысла "тратить свою энергию" в передаче. Эксперт добавил, что как только у его оппонентов закончатся аргументы, они начнут хамить, как Попов.

"Уйдите из студии и подумайте. Вон из студии", — ответил ему ведущий.

Позже Евгений Попов опубликовал в Instagram пост, в котором объяснил свой поступок. Он назвал Трюхана "убежденным бандеровцем" и заявил, что тот решил "нести бред" в "респектабельной передаче".

Попов отметил, что Трюхан забыл, что он в гостях. По словам ведущего, украинский политолог – это "ходячая красноречивая иллюстрация бардака", в котором существует братский народ.

Ранее была названа причина срыва Соловьева в эфире телеканала "Россия-1".

Видео: Youtube/ TV ForPost, Высшая школа телевидения МГУ им. М.В. Ломоносова, hromadske, 112 Украина