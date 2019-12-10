Подозреваемый расстрелял в Чехии шесть человек.

В Чехии опубликовали фото подозреваемого в нападении на больницу в Остраве. Полиция ищет молодого человека в красной куртке с ростом выше 180 см. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на местную полицию.

Просим о помощи в поиске вероятного подозреваемого. Мы также призываем всех к повышенной осторожности заявили представители закона

На данный момент правоохранительные органы оцепили район, в котором произошла трагедия. В результате атаки погибло шесть человек: четверо на месте, еще двое - умерли от ранений в больнице. Глава больницы не исключает, что будут еще жертвы.

Ранее Piter.tv писал о том, что посольство проверяет, есть ли россияне среди жертв стрельбы в Чехии.

Фото и видео: Twitter/Policie ČR