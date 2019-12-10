В Чехии опубликовали фото подозреваемого в нападении на больницу в Остраве. Полиция ищет молодого человека в красной куртке с ростом выше 180 см. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на местную полицию.
Просим о помощи в поиске вероятного подозреваемого. Мы также призываем всех к повышенной осторожности
заявили представители закона
На данный момент правоохранительные органы оцепили район, в котором произошла трагедия. В результате атаки погибло шесть человек: четверо на месте, еще двое - умерли от ранений в больнице. Глава больницы не исключает, что будут еще жертвы.
Ранее Piter.tv писал о том, что посольство проверяет, есть ли россияне среди жертв стрельбы в Чехии.
Фото и видео: Twitter/Policie ČR
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