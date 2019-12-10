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Посольство проверяет, есть ли россияне среди жертв стрельбы в Чехии

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Чешская полиция продолжает искать преступника в красной куртке.

Посольство проверяет, есть ли россияне среди жертв стрельбы в Чехии. На данный момент дипломаты не знают, были ли среди шести погибших граждане РФ. В дипломатическом представительстве не исключили такой вариант событий. Об этом сообщили "РИА Новости".

Консульский отдел посольства в настоящее время проверяет данные о происшествии в краевой больнице города Остравы на предмет возможного нахождения среди них граждан России

прокомментировали в посольстве РФ

Убийца из города Острава все еще не найден. Спецназ разыскивает молодого человека в красной куртке. Полиция оцепила район, прилегающий к месту трагедии. Предположительно стрелок ростом около 180 сантиметров. Глава МВД Чехии Ян Гамачек заявил, что преступник произвел выстрелы в одной из палат больницы.

Ранее Piter.tv писал о том, что стрелка-грузина из петербургского кафе заключили под стражу.

Фото: Twitter/Policie ČR

Видео: YouTube/Redakcia spravodajstva PRESS. TV

Теги: острава, посольство, стрельба, чехия
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Происшествия,

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