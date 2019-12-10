В чешской Остраве неизвестный застрелил 6 человек

Четверо погибли на месте, двое скончались в больнице.

В чешском городе Острава неизвестный начал стрельбу в местной больнице. Изначально появились сведения о гибели четырех человек. Еще двое были тяжело ранены. Однако позже Минздрав пояснил, что жертвы не выжили после ранения. На данный момент известно о смерти шести граждан страны. Глава университетской больницы заявил телеканалу, что количество убитых может вырасти.

Отметим, что преступнику удалось покинуть место трагедии. Район оцеплен спецназом. Специалисты вместе с сотрудниками полиции разыскивают злоумышленника.

Ранее Piter.tv писал о том, что пьяного водителя в Петербурге остановила стрельба полиции.

Фото: Twitter/Policie ČR

Видео: YouTube/Redakcia spravodajstva PRESS. TV